24 Haziran seçimlerinden sonra muhaliflerin olağanüstü kurultay taleplerine kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde de tavrını değiştirmedi. kendisine yakın isimleri aday gösterdi. Partiden peş peşe istifa haberleri geldi. İl il gezen Muharrem İnce ise adaylara sözde destek verdi. Hatta, "İstifa etmeyin, mücadeleyi parti içinde yapın" dedi. Ama dün Samsun'daki görüntüsü, bu istifalara ne kadar sevindiğini gözler önüne serdi. Tekkeköy Belediye Başkan adayı Tansu Çıkış'ın mitinginde vatandaşlarla birlikte cigoş oynayıp, halay çekti. Bunu gören herkes, "Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durum karşısında bayram ediyor" dedi.



Muharrem İnce, Selanik Göçmenleri tarafından oynanan Cigoş adlı oyunla Kılıçdaroğlu'na adeta mesaj verdi.

