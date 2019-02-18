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, tarafından oynanan Cigoş adlı oyunla ’na adeta mesaj verdi

İnce Cigoş!

24 Haziran seçimlerinden sonra muhaliflerin olağanüstü kurultay taleplerine kulak tıkayan Genel Başkanı Kemal , aday belirleme sürecinde de tavrını değiştirmedi. kendisine yakın isimleri aday gösterdi. Partiden peş peşe istifa haberleri geldi. İl il gezen ise adaylara sözde destek verdi. Hatta, "İstifa etmeyin, mücadeleyi parti içinde yapın" dedi. Ama dün 'daki görüntüsü, bu istifalara ne kadar sevindiğini gözler önüne serdi. Tekkeköy Belediye Başkan adayı Tansu Çıkış'ın mitinginde vatandaşlarla birlikte cigoş oynayıp, halay çekti. Bunu gören herkes, "Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durum karşısında bayram ediyor" dedi.

Muharrem İnce, tarafından oynanan Cigoş adlı oyunla Kılıçdaroğlu'na adeta mesaj verdi.

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