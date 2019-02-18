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  • 18.02.2019 14:44
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 14:44

Hükümetten açıklama: 311 bin 968 bin Suriyeli evine geri döndü

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " ve operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi."

Hükümetten açıklama: 311 bin 968 bin Suriyeli...
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " ve operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi."

Soylu, bu yılın ilk beş haftasında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 6 bin 523 olduğunu bildirdi.

Soylu, 'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.

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