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  • 19.02.2019 07:35
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 07:35

'nün muvazzaf askerlerine baskın

’nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen 53 muvazzaf mensubu hakkında operasyon başlatıldı. Şüpheliler için gözaltı, yakalama, arama ve el koyma talimatı verildi.

FETÖ'nün muvazzaf askerlerine baskın

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren / Silahlı Terör Örguütünün miz içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Örgüt içi iletişim için örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu ankesörlü hatların içeriklerinin incelenmesi suretiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucu yeni şüpheliler belirlendi.

Tespit edilen şüphelilerin tamamı muvazzaf olup; 17''si İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli olmak üzere 19'u Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri, 8'i Deniz Kuvvetlerine mensup toplam 53 şüpheli hakkında işlem yapılmasına karar verildi.

1'i Albay, 2'si Binbaşı, olmak üzere toplam 53 askeri personel şüpheli hakkında eş zamanlı olarak uygulanmak üzere operasyon için düğmeye basıldı.

Şüpheliler için gözaltı, yakalama, arama ve el koyma talimatı verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saat 06.00'dan itibaren düğmeye basıldı.

Operasyon devam ediliyor.

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