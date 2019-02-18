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  • 19.02.2019 01:46
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 01:46

Atama kararları 'de yayımlandı

Gençlik ve 'na ilişkin atama kararları 'de yayımlandı. Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon , Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne , Personel Genel Müdürlüğüne , Bağır getirildi.

Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er atandı.

Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne , Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne , Personel Genel Müdürlüğüne , Bağır getirildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınarak bu suretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Hasan Davulcu'nun ataması yapıldı.

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