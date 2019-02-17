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  • 17.02.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 19:02

Üniversiteli dan acı haber

'de önceki gün ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan üniversite öğrencisi , 'nde ölü bulundu. Genç kızın cesedinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için gönderileceği bildirildi.

Üniversiteli genç kızdan acı haber

Alınan bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Evin Tankaş'tan (26) haber alamayan ailesi, önceki gün polise kayıp başvurusunda bulundu.

Başvuru üzerine Tankaş'ı arama çalışması başlatan polis ekipleri, Aktuluk Mahallesi kıyısında suda bir ceset bulunduğuna dair ihbar aldı.

Olay yerine giden cumhuriyet savcısı, Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleriyle yaptığı incelemede, cesedin kayıp üniversite öğrencisi Tankaş'a ait olduğunu belirledi.

ekiplerince sudan çıkarılan ın cesedi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın cesedinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için gönderileceği bildirildi.

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