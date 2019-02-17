Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.02.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 10:01

’da ve ’ten ortak operasyon! le aranan 'lı teröristler yakalandı

’da ile ’in ortak yürüttüğü operasyonda terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Operasyonda ikisi le aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

MİT ve Emniyet’ten operasyon!

Hürriyet'in haberine göre, ile aranan ve vatandaşı oldukları öğrenilen L.F. ve S.D adlı terör örgütü mensubu iki kadın ile bu şahıslara yardım ve yataklık ettikleri öğrenilen asıllı Hollanda vatandaşı A.K. ile Irak vatandaşı M.O.Q. gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBursa’da MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröristler yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar