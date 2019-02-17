Hürriyet'in haberine göre, kırmızı bülten ile aranan ve Hollanda vatandaşı oldukları öğrenilen L.F. ve S.D adlı DEAŞ terör örgütü mensubu iki kadın ile bu şahıslara yardım ve yataklık ettikleri öğrenilen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. ile Irak vatandaşı M.O.Q. gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.