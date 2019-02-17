Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Edirne'de ve İstanbul'da miting düzenledi. Özetle şunları söyledi:
YENİ BİR UFUK AÇIYORUZ:
'Memleket işi gönül işi' diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zılletinden 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum.
MÜDAHALE ETMEDİLER:
Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri'nin hayata döndürülmesi için havzada büyük dönüşümü başlattık. Senin bu belediyelerin niye müdahale etmedi? Bu Bay Kemal sadece yalan üretir, iş üretmez. Ergene havzasında son teknolojiye sahip 13 biyolojik atık üretme tesisi inşa ettik. Bekleyemeyiz, CHP'ye kaldıysak yanmışız.
YENİ GAZ SAHALARI KEŞFETTİK:
Geçtiğimiz hafta Trakya'da mevcut doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam nedir biliyor musunuz? 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Hadi bunu bir yerde söyle be... Ama söyleyemez. O yalan üretir.
BAY KEMAL SEN NEREDESİN:
Kartal'da binalar yıkıldı. Vatandaş diyor ki 'Nerede bu belediye başkanı' Beş gün sonra geldi. Kabadayılar gibi... Ama Bay Kemal sen neredesin? Onun çok önemli işleri var.
MİNARESİ NİYE YOK:
Çipras'a dedim ki; Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz. Ben de size diyorum ki 'Gelin bizim Fethiye Camisi'ni açalım.' 'Camiyi açıyoruz' dediler. Ama dedim, 'Minaresi niye yok? Kilise, çan kulesi olmadan olur mu?' Biz diyoruz ki 'çan kulesiyle mi yapacaksın, gel yap.' Bizim sıkıntımız yok. Bunun özelliği ne ise öyle yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Semaya yükselen minarelerdir. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz. Türk, Türk... Bizim böyle bir derdimiz yok. İstediğin yerde Rum ismini kullan.
CHP ESARETİNDEN KURTARACAĞIZ
Başkan Erdoğan, Edirne'nin ardından İstanbul'a geçti. Ataşehir'de halka hitap etti: Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaparken biz çoktan yola revan olduk. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ataşehir'i CHP esaretinden hep birlikte kurtaracağız. Güneydoğu'da, devlet olarak gönderdiğimiz paraları, HDP belediyeleri ne yaptı? Kandil'e gönderdi. Biz de görevlerinden aldık, oraya kayyumlar atadık, o belediyeler ayağa kalktı. 30 yıllık beklenti sona eriyor.
Yenisahara- Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi hallettik. CHP, Ataşehir'de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi. Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış böyle bir zatın tekrar aday gösterilmesi, sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı Ataşehir'in aklıyla, izanıyla alay etmektir.
YENİ BİR UFUK AÇIYORUZ:
'Memleket işi gönül işi' diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zılletinden 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum.
MÜDAHALE ETMEDİLER:
Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri'nin hayata döndürülmesi için havzada büyük dönüşümü başlattık. Senin bu belediyelerin niye müdahale etmedi? Bu Bay Kemal sadece yalan üretir, iş üretmez. Ergene havzasında son teknolojiye sahip 13 biyolojik atık üretme tesisi inşa ettik. Bekleyemeyiz, CHP'ye kaldıysak yanmışız.
YENİ GAZ SAHALARI KEŞFETTİK:
Geçtiğimiz hafta Trakya'da mevcut doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam nedir biliyor musunuz? 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Hadi bunu bir yerde söyle be... Ama söyleyemez. O yalan üretir.
BAY KEMAL SEN NEREDESİN:
Kartal'da binalar yıkıldı. Vatandaş diyor ki 'Nerede bu belediye başkanı' Beş gün sonra geldi. Kabadayılar gibi... Ama Bay Kemal sen neredesin? Onun çok önemli işleri var.
MİNARESİ NİYE YOK:
Çipras'a dedim ki; Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz. Ben de size diyorum ki 'Gelin bizim Fethiye Camisi'ni açalım.' 'Camiyi açıyoruz' dediler. Ama dedim, 'Minaresi niye yok? Kilise, çan kulesi olmadan olur mu?' Biz diyoruz ki 'çan kulesiyle mi yapacaksın, gel yap.' Bizim sıkıntımız yok. Bunun özelliği ne ise öyle yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Semaya yükselen minarelerdir. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz. Türk, Türk... Bizim böyle bir derdimiz yok. İstediğin yerde Rum ismini kullan.
CHP ESARETİNDEN KURTARACAĞIZ
Başkan Erdoğan, Edirne'nin ardından İstanbul'a geçti. Ataşehir'de halka hitap etti: Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaparken biz çoktan yola revan olduk. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ataşehir'i CHP esaretinden hep birlikte kurtaracağız. Güneydoğu'da, devlet olarak gönderdiğimiz paraları, HDP belediyeleri ne yaptı? Kandil'e gönderdi. Biz de görevlerinden aldık, oraya kayyumlar atadık, o belediyeler ayağa kalktı. 30 yıllık beklenti sona eriyor.
Yenisahara- Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi hallettik. CHP, Ataşehir'de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi. Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış böyle bir zatın tekrar aday gösterilmesi, sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı Ataşehir'in aklıyla, izanıyla alay etmektir.
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