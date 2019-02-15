Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar internette İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
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Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar internette İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
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