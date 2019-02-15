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  • Son Güncelleme: 15.02.2019 19:48

? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar internette sorusuna yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar internette sorusuna yanıt arıyor. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

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