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  • 15.02.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 18:30

Bir ile daha büs geliyor

'da tek hat üzerinde trafiğe neredeyse hiç karışmadan yolculuk imkanı sunarak ulaşımı rahatlatan büs uygulaması bir ilde daha hayata geçiriliyor. Belediye Başkan Adayı tarafından şehre getirilen metrobüs yoğun ilgi görürken ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de aracın içerisinde yetkililerden bilgi aldı.

Bir ile daha metrobüs geliyor

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak için üzere 'ya giderek, Valiliği ziyaret etti.

Dönmez, daha sonra Demokrasi Meydanı'nda Belediye Başkan Adayı Metin tarafından getirilen büsün içerisinde bilgi aldı.

Bakan Dönmez, burada vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada, Bolu'nun marka şehir olma yolunda ilerleyen kentler arasında yer aldığını, bugüne kadar yapılan icraatlarla konulan projelerin bunu gösterdiğini, bunun yeterli olmadığını, belediye başkan adayı ile bu projeleri bir kat daha artıracaklarını, kentte kaliteli bir yaşam için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini söyledi.

METRO KONFORUNDA
Büyüyen kentlerin sorunlarından birinin de trafik olduğunu hatırlatan Dönmez, "Bolu'da muhtemelen çok yoğunluk yaşanmıyor ama şehir büyüdükçe toplu ulaşımda bir ihtiyaç olma zarureti var. Güzel bir proje hazırlamışlar, metrobüs. 'da yıllardır kullanıyoruz. Neredeyse metro konforunda." diye konuştu.

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