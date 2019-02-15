Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi' programı kapsamında İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye, cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor" dedi. Albayrak, "Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah" diye konuştu.





İzmir ziyareti sonrası Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Albayrak:dedi.İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı: