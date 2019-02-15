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  • Son Güncelleme: 15.02.2019 19:45

Bakan Albayrak: 'i ülkemizin yıldızı haline getireceğiz

" " toplantısında ekonomiye dair birbirinden kritik mesajlar veren Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "’ta İzmir’i ülkemiz ekonomisinin ve turizminin yıldızı haline getirecek süreci başlatmak istiyoruz." dedi.

İzmir'i ülkemizin yıldızı haline getireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı '' programı kapsamında 'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye, cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor" dedi. Albayrak, "Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah" diye konuştu.

İzmir ziyareti sonrası Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Albayrak:

"Hizmet belediyeciliğinden mahrum kalması sebebiyle, hak ettiği yerin çok gerisinde olan İzmir'deyiz. Teşkilatlarımızın gayreti ve İzmirlilerin teveccühü ile, 'ta İzmir'i ülkemiz ekonomisinin ve turizminin yıldızı haline getirecek süreci başlatmak istiyoruz."

"Soğuğa rağmen, gittiğimiz her yerde bize karşı gösterdikleri teveccühten dolayı İzmirli vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.



İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

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