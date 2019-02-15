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  • 15.02.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 10:07

Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 30 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da PKK/KCK operasyonu!

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...

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