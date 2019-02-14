Taciz skandalı

Brezilya'daki otelde bir garip olay... İddiaya göre geçen hafta Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sao Paulo uçuşunda görev yapan G.G. isimli kabin memuru, Brezilya'da skandala imza attı... AirportHaber'in iddiasına göre uçuş sonrası otelde dinlenmeye geçen ekip üyelerinden G.G., eğlenmek için dışarı çıktı. Bir süre dışarda eğlenen ve alkol alan G.G., sabaha karşı konakladığı otele geldi. Otele girer girmez alkolün de etkisiyle resepsiyona yönelen genç kabin memuru, resepsiyon görevlisini taciz etti. Alkollü olduğu belirtilen kabin memuru tutuklandı.
THY kefalet ücretini ödedi, kabin memuru serbest bırakıldı. Kabin memuru hakkında disiplin soruşturmasının devam ettiği kaydedildi. Kabin memuru G.G.'nin ise savunmasında, klima tamircisinin şikayetinden vazgeçmek için bin dolar talep ettiğini ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.
THY kefalet ücretini ödedi, kabin memuru serbest bırakıldı. Kabin memuru hakkında disiplin soruşturmasının devam ettiği kaydedildi. Kabin memuru G.G.'nin ise savunmasında, klima tamircisinin şikayetinden vazgeçmek için bin dolar talep ettiğini ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.
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