Soçi’de dördüncü Suriye zirvesi

Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki dördüncü zirve, bugün Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak zirvede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, İdlib'deki gelişmeler ile Suriye'deki siyasi geçiş süreci ele alınacak.

Ankara zirvede İdlib sorununa ilişkin hazırladığı ajandayı gündeme getirecek. Ankara Ortak işbirliğiyle düzenlenecek olası harekatla önce terör örgütü HTŞ'yi Türkiye sınırından öteleyecek alan daraltma operasyonu planlıyor. Dar bir alana sıkıştırılan HTŞ'nin bölgeden çekilmesini zorlayıcı operasyonun ardından İdlib'de kalmakta ısrar eden HTŞ gruplarına tasfiye operasyonu düzenlenmesine sıcak bakıyor. Ankara'nın olmazsa olmaz kırmızı çizgisi ise rejim güçlerinin İdlib'e yaklaştırılmaması. Zirvede, İdlib'deki gelişmeler, bölgedeki provokasyonlara rağmen barış ve istikrarı sağlamaya yönelik birlikte atılacak adımlar, bölgede emniyetin sağlanmasına yönelik alınabilecek önlemler değerlendirilecek. Zirvenin diğer önemli gündem maddesi ise, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı olacak. ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması için atılabilecek adımların yanı sıra, güvenli bölge önerisi ve Münbiç ile Fırat'ın doğusundaki durum da masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca, Suriye'deki siyasi geçiş sürecine yönelik çalışmalar, insani yardım çalışmaları, Suriye'de Anayasa Komisyonu çalışmaları ele alınacak. Toplantıda, terörle mücadelede işbirliği konusu da değerlendirilecek. Zirve kapsamında, liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştirecekleri ikili temaslarda, Rusya Federasyonu ve İran'la ilişkilerin yanısıra bölgesel konuların da ele alınması öngörülmektedir'' denildi.

İlki 22 Kasım 2017'de Soçi kentinde yapılan zirvenin, ikincisi 4 Nisan 2018'de Ankara'da, üçüncüsü ise 7 Eylül 2018'de İran'ın başkenti Tahran'da yapılmıştı.

ORTAK HAREKÂT FİKRİ AĞIRLIK KAZANDI

Provokatıf saldırılarla İdlib mutabakatını sabote etmeye dönük tehdit oluşturan terör örgütü Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) karşı ortak operasyon ihtimalinin heyetler arasında yapılan temaslarda ağırlık kazandığı öğrenildi. Bakanlar düzeyindeki görüşmelerde ise ortak işbirliğinin ete kemiğe büründürüldüğü belirtiliyor. Bu kapsamda elde edilen istihbaratı ve askeri bilgiler ışığında, gerek heyetler arası gerekse bakanlar düzeyinde gerçekleşen toplantılardaki kazanımlarla bugün gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi için Ankara'nın ajandası hazırlandı.

ESİR TAKASI SÜRECEK

Suriye'de rejim ile muhalifler, Astana süreci çerçevesinde 2'nci kez alıkoydukları kişileri eş zamanlı serbest bıraktı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya, İran ve BM'nin katılımıyla kurulan Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini sürdüreceğini vurguladı. Terör örgütleri DEAŞ ile YPG arasındaki çatışmaların arasında kalan sivillerin kaçışı ise sürüyor.