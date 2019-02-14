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  • 14.02.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 12:08

Başkan Erdoğan 'da

Başkan , özel uçak "CAN" ile saat 11.20'de 'nın Soçi kentine geldi. Erdoğan, Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek ve konulu 'na katılacak.

Başkan Erdoğan Rusya'da

konulu 'na katılmak üzere Soçi'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pokomov ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorosisk Başkonsolosu Yunus Emre Öziğci ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı , MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek ve Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak.

Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili temaslarında, Rusya Federasyonu ve İran'la ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

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