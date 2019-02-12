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  • 13.02.2019 05:09
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 05:09

İdil'de 'lıların kullandığı mağaralar kullanılamaz hale getirildi

'ın İdil ilçesinde, terör örgütü yönelik operasyonda, 12 mağara kullanılmaz hale getirildi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket ekiplerince Sarıköy ve Oyalı köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi-2 " operasyonu düzenlendi.

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