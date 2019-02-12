Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket ekiplerince Sarıköy ve Oyalı köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi-2 " operasyonu düzenlendi.
Şırnak İdil'de PKK'lıların kullandığı mağaralar kullanılamaz hale getirildi
Şırnak'ın İdil ilçesinde, terör örgütü PKK yönelik operasyonda, 12 mağara kullanılmaz hale getirildi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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