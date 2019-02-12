



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket ekiplerince Sarıköy ve Oyalı köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi-2 " operasyonu düzenlendi.