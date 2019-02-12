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Prof. Dr. , gözyaşları arasında toprağa verildi

Babaya veda
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün babası kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz (94), İstanbul'da hayata gözlerini kapadı. Baba Öz için 'nde cenaze töreni yapıldı. Törene Mustafa Öz'ün ailesinin yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Annesi Suna ile taziyeleri kabul eden Dr. Öz, "Babam herkesin hayatını değiştirdi" ifadelerini kullandı. , 'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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