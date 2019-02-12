Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün babası kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz (94), İstanbul'da hayata gözlerini kapadı. Baba Öz için Fatih Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Törene Mustafa Öz'ün ailesinin yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Annesi Suna ile taziyeleri kabul eden Dr. Öz, "Babam herkesin hayatını değiştirdi" ifadelerini kullandı. Mustafa Öz, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
- Güncel
- 12.02.2019
- Gazete
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