Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

56 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık açıklamasında yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar kapsamında üç haftada 56 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

1076 PERSONEL FETÖ'DEN AÇIĞA ALINDI

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakanlık, son 7 ay içinde 1076 personelin açığa alındığını kaydetti.