İstanbul'da haklarında gözaltı kararı bulunan 75 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese operasyon düzenleniyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 100'e yakın adrese baskın yapıldığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 100'e yakın adrese baskın yapıldığı öğrenildi.
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