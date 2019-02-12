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  • Son Güncelleme: 12.02.2019 09:24

'da büyük operasyon! 100'e yakın adres baskın

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 100'e yakın adrese baskın yapıldığı öğrenildi.

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