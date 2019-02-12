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  • 12.02.2019 22:27
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 22:27

Eski Yargıtay üyesine 13 yıl 6 ay ceza

üyeliğinden yargılanan Yargıtay eski üyesi ’ya 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Yargıtay üyesine 13 yıl

Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçlamasıyla yargılanan bir eski Yargıtay üyesine daha ceza çıktı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde bugün yapılan duruşmada hakkındaki iddialar ele alındı. Duruşma sonucunda heyet kararını açıkladı.

Uslu hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında 13 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

SABAH

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