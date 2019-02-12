Eski Yargıtay üyesine 13 yıl 6 ay ceza

Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçlamasıyla yargılanan bir eski Yargıtay üyesine daha ceza çıktı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde bugün yapılan duruşmada Mehmet Uslu hakkındaki iddialar ele alındı. Duruşma sonucunda heyet kararını açıkladı.

Uslu hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında 13 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.



SABAH