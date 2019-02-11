Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'daki hâkim-savcı çalışma evi hücre yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ şüphelisi Ş. B.'nin 27 Ağustos 2012 ile 6 Şubat 2014 arasında Ankara'daki hücre evinde kaldığı tespit edilince soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

FETÖ'NÜN TOPLANTILARINA KATILDI

Şüpheli Ş. B. ifadesinde liseden sonra hukuk fakültesini kazandığını, dört yıl boyunca devlet yurdunda kaldığını, üçüncü sınıfın sonlarında sınıf arkadaşı tarafından örgütün sohbetlerine davet edildiğini, sonra düzenli olarak katıldığını belirtti. Şüpheli, devlet yurdunda FETÖ sorumlusunun talepte bulunması sonucu yurttaki arkadaşlarını dini sohbetlere davet ettiğini ifade etti.

"BAŞINI AÇARSAN HÂKİM-SAVCI EVLERİNE GELİRSİN" DENDİ

Hukuk fakültesinde okurken dördüncü sınıfta FETÖ'nün öğrencilerle kariyer görüşmesi yaptığını, kendisinin de bu görüşmelere katıldığını, o dönem itibariyle hukuk fakültesinde okurken kendisinin başının örtülü olduğunu ancak kendisiyle kariyer görüşmesi yapan kişinin başını açması halinde hâkim-savcı çalışma evlerine gelebileceğini söylediğini itiraf etti.

SINAV SORULARINI VERDİ

2013 yılında mezun olduğunda ise örgütten birinin kendisini arayarak Ankara'daki hâkim-savcı çalışma evlerine davet ettiğini, bunun üzerine kendisinin de Ankara iline gittiğini ve örgüte ait hâkim-savcı çalışma evine yerleştirildiğini ifade etti.

Şüpheli ayrıca 2013-2014 yılında idari-adli yargı sınavının genel kültür kısmında çıkacağı belirtilen soruların cevaplarının kendilerine verildiğini, 2014'te ikinci sınavı 82 puan alarak geçtiğini ama mülakatta kazanamadığını, avukatlık yaptığı dönem boyunca da sohbetlere devam ettiğini belirtti.

15 Temmuz 2016'dan sonra hiçbir sohbete gitmediğini savunan şüpheli Ş.B. üniversitede ve hâkim-savcı çalışma evlerinde ve avukatlık döneminde örgütle ilişkide olduğunu düşündüğü kişilerin isimlerini vererek itirafçı oldu.

Fotoğraf albümü üzerinde 17 kişiyi teşhis eden şüpheli Ş.B. hakkında ifade veren FETÖ şüphelileri N.Ç. ve M.Ö. de birlikte hâkim-savcı çalışma ve mülakat evlerinde beraber kaldıklarını itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Ş.B.'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.