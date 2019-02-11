Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'ya ait bazı seferler iptal edildi.



İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - 10:55 / Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



TELEFERİK SEFERLERİNE DE ARA VERİLDİ

Öte yandan, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle saat 15.00'e kadar ara verildi.