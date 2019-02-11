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  • 12.02.2019 06:43
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 09:22

ve 'da sefer iptalleri

'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, () ve Deniz Otobüsleri'nin (), bazı seferleri iptal edildi.

'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 'ya ait bazı seferler iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO
07.00 (Mudanya) - (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO
07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - 10:55 / Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

TELEFERİK SEFERLERİNE DE ARA VERİLDİ
Öte yandan, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle saat 15.00'e kadar ara verildi.

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