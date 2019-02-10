CHP'de aday krizi bitmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Siverek'te Bucak Aşireti'nden Fatih Bucak aday olarak göstermesi tepki çekti. Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Şoke oldum" dedi. CHP'nin Bodrum'da yeniden aday göstermediği mevcut Başkan Mehmet Kocadon'un ise DP'den aday olacağı öğrenildi. CHP Maltepe İlçe Örgütü ise Ali Kılıç'ın tekrar Maltepe'ye aday gösterilmesine isyan etti. Partililer, Ankara'ya yürüyüşe geçti.
- Güncel
- 10.02.2019
- Gazete
'Kılıç'lar çekildi
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