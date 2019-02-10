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'Kılıç'lar çekildi

'Kılıç'lar çekildi
CHP'de aday krizi bitmedi. lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Siverek'te Bucak Aşireti'nden Fatih Bucak aday olarak göstermesi tepki çekti. Grup Başkanvekili , "Şoke oldum" dedi. CHP'nin Bodrum'da yeniden aday göstermediği mevcut Başkan 'un ise DP'den aday olacağı öğrenildi. CHP Maltepe İlçe Örgütü ise Ali Kılıç'ın tekrar Maltepe'ye aday gösterilmesine isyan etti. Partililer, 'ya yürüyüşe geçti.

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