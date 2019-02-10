İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede. HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir. Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir."
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