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  • Son Güncelleme: 10.02.2019 12:33

Hükümetten açıklama: 'ye karşı büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede. " dedi.

FETÖ'ye büyük operasyona hazırlanıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: "'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede. HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir. Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir."

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