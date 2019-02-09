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‘Maho Ağa’ benzetmesi

‘Maho Ağa’ benzetmesi
'DE aday krizi bitmedi. 'nın CHP'li Karataş İlçe Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal tekrar aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. Ünal, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'ın kendisini partisinin üstünde gördüğünü ve bu yüzden aday gösterilmediğini söyledi ve ekledi: "Karalar Adana'nın Maho ağasıdır."

MURAT KARAMAN

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