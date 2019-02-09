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  • 09.02.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 11:28

ne operasyon! Çok sayıda gözaltı

’da ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında cezaevinde bulunan çete liderinin oğlu ile kardeşlerinin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Karagümrük çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah erken saatlerde başlatılan operasyon, çete mağduru 5 kişinin savcılığa yaptığı suç duyurusuyla başlatıldı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler çeteye yönelik olarak yaptığı projeli teknik ve fiziki çalışmaların ardından bu sabah merkez Fatih olmak üzere değişik ilçelerde operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda silahlı baskın, tehdit, yaralama, şantaj gibi değişik suçlardan haklarında savcılıkça gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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