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  • 09.02.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 18:49

Başkan Erdoğan şehit polis Çelik'in ailesine başsağlığı diledi

Başkan , 'te trafik kazasında şehit olan polis memuru 'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, telgrafında "Ülkemizin güvenliği, halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla görevini ifa ettiği sırada şehit düşen kıymetli oğlunuz için Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu acı haberin hepimizi derinden üzdüğünü belirtiyor, sizler başta olmak üzere merhum şehidimizin kederli aile bireylerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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