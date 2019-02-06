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vefat etti

Nazire Dedeman vefat etti
UMUT Vakfı Kurucu Başkanı, Dedeman Holding eski Başkanvekili ve 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay (70) vefat etti. Çağatay için bugün Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğlen namazından sonra cenaze namazı kılınacak. Çağatay'ın cenazesi, perşembe günü ikindi namazını müteakip Ankara 'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

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