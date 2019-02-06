UMUT Vakfı Kurucu Başkanı, Dedeman Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili ve 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay (70) vefat etti. Çağatay için bugün Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğlen namazından sonra cenaze namazı kılınacak. Çağatay'ın cenazesi, perşembe günü ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
- Güncel
- 06.02.2019
- Gazete
Nazire Dedeman vefat etti
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