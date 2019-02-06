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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 08:37

'da terör örgütü 'ya yönelik operasyon

ve Hani kırsalındaki 11 mahallede operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Diyarbakır'da PKK'ya opeasyon! 11 mahallede...

'ın ve Hani ilçelerine bağlı 11 kırsal mahallede terör örgütü 'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ve Hani ilçelerinde aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Lice'nin Ecemiş, Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy ve Ceper ile Hani'nin Kaladibi, Akçayurt, Topçular, Yukarıturalı mahalleleri ile bağlı mezralarında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı belirtildi.

17 MAHALLEDEKİ YASAK SON BULDU
Öte yandan, Lice ve Kulp kırsalındaki 17 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

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