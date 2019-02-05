İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde lüks cip içindeki 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler, polis tarafından takip edildiklerini anlayarak kaçmaya çalıştı.
Son dakika: Şişli'de silahlı çatışma! Lüks cip polisi harekete geçirdi...
İstanbul Şişli'de peşlerindeki polisi fark eden cipteki şüpheliler, ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan 3 şüpheliyi gözaltına alırken cipte 3 koli dolusu uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.
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