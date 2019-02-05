Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.02.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 18:22

Son dakika: Şişli'de silahlı çatışma! polisi harekete geçirdi...

Şişli'de peşlerindeki polisi fark eden cipteki şüpheliler, ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken yapan 3 şüpheliyi gözaltına alırken cipte 3 koli dolusu ele geçirildiği öğrenildi.



İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde lüks cip içindeki 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler, polis tarafından takip edildiklerini anlayarak kaçmaya çalıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Şişli'de silahlı çatışma! Lüks cip polisi harekete geçirdi...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar