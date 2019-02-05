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  • 05.02.2019 08:44

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde

Malatya'da korkutan meydana geldi. Saat 08.18 sularında 4.1 büyüklüğündeki depremde ölen ya da yaralanan yok. Çevre illerde de hissedilen depremin paniğe yol açtığı belirtildi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Malatya Hekimhan.

Malatya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Malatya Hekimhan olan 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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