Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Malatya Hekimhan olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Malatya Hekimhan olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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