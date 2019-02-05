Malatya'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Mollaibrahim ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 1.2 kilometre altında saat 16.55'te meydana gelen deprem çevre ilçelerdende hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.