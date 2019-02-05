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  • 05.02.2019 17:13
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 17:13

Hekimhan'da deprem! Kandilli'den deprem açıklaması

'da ... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 1.2 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İşte detaylar...

Malatya'da korkutan deprem!

'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Mollaibrahim ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 1.2 kilometre altında saat 16.55'te meydana gelen deprem çevre ilçelerdende hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

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