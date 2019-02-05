HSK Kararı Resmi Gazete’de

Yargıtay üyeliğine 8 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK Genel Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre; İstanbul Hakimi Ayhan Ayan, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyup Mergen, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Yargıtay Üyeliğine seçildi.
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