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  • 05.02.2019 08:53

'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

merkezli operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda söz konusu şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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