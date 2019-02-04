İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütleri ile irtibatlı 4 bin 158 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütleri ile irtibatlı 4 bin 158 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıntılar geliyor...
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