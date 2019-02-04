Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.02.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 11:01

: 50 terörist etkisiz hale getirildi

nca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütleri ile irtibatlı 4 bin 158 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlık açıkladı! Ocak ayında...
nca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütleri ile irtibatlı 4 bin 158 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİçişleri Bakanlığı: 50 terörist etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar