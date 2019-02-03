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  • Son Güncelleme: 03.02.2019 19:12

'ta terör operasyonu! Hepsi ele geçirildi...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uludere ilçesi Akduman köyü kırsalında düzenlenen 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy Operasyonu' kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin gizledikleri malzemeler ele geçirildi.

Ekipler harekete geçti! Hepsi ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, 'ın Uludere ilçesi Akduman köyü kırsalında, İl JandarmaKomutanlığı unsurlarınca icra edilen 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy 2019-6 Operasyonu' kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette, 1 adet sırt çantası, 1 adet panço, 1 adet kadın mekap ayakkabı, 1 adet aseton, 3 adet pil, 1 adet tencere, 1 adet kavanoz, 1 adet çaydanlık, 1 adet mat, 1 adet boş çuval, 1 adet telsiz anten kablosu, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet kazma, 1 adet inşaat demiri ve 2 adet murç ele geçirildi.

Olayla ilgili Uludere nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatları ile gerekli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca olay yerinde imha edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede arama tarama faaliyeti devam ediyor.

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