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  • Son Güncelleme: 03.02.2019 01:52

İhbar geldi! Herkes oraya koştu

'nin Ezine ilçesinde, aşırı yağışların ardından suları yükselen derenin akıntısında kaybolan otomobilin içerisinde bulunduğu öne sürülen 2 genci arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akköy köyünde Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide, bir otomobilin, aşırı yağışların etkisiyle bir anda suları yükselen derenin akıntısına kapıldığı ihbarı yapıldı.

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