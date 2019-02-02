Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akköy köyünde Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide, bir otomobilin, aşırı yağışların etkisiyle bir anda suları yükselen derenin akıntısına kapıldığı ihbarı yapıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akköy köyünde Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide, bir otomobilin, aşırı yağışların etkisiyle bir anda suları yükselen derenin akıntısına kapıldığı ihbarı yapıldı.
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