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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 19:07

Başkan Erdoğan, Kralı ile bir araya geldi

Başkan Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki 'nde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı ile bir araya geldi

Kralı II. Abdullah, 'ın davetlisi olarak 'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kral II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye gelecek. Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği görüşmelerde, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde, başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor." ifadesine yer verilmişti.

GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki 'nde bir araya geldi.

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