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eriği büyükelçiyi şoke etti

Malta eriği büyükelçiyi şoke etti
Malta'nın Ankara Büyükelçisi Carmel Vassallo, ve arasında ortak noktalar olduğunu belirtti. , Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret ettiğinde Malta'daki heykellerin benzerleriyle karşılaştığını söyledi. Türkler'e özgü olan helvanın Malta'da da yapıldığını belirtti. Ancak Vassallo, ana vatanı olan "Malta eriği" isminin nereden geldiğine anlam veremediğini dile getirdi. Vassallo, "Meyve reyonunda 'Malta eriği' ibaresini gördük. Ama neden Malta eriği dediğinizi anlayamadık" dedi.

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