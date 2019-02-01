Malta'nın Ankara Büyükelçisi Carmel Vassallo, Malta ve Türkiye arasında ortak noktalar olduğunu belirtti. Vassallo, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret ettiğinde Malta'daki heykellerin benzerleriyle karşılaştığını söyledi. Türkler'e özgü olan helvanın Malta'da da yapıldığını belirtti. Ancak Vassallo, ana vatanı Çin olan "Malta eriği" isminin nereden geldiğine anlam veremediğini dile getirdi. Vassallo, "Meyve reyonunda 'Malta eriği' ibaresini gördük. Ama neden Malta eriği dediğinizi anlayamadık" dedi.
- Güncel
- 01.02.2019
- Gazete
Malta eriği büyükelçiyi şoke etti
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