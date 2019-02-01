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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 09:52

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetlerindeki yapılanması soruşturmasında, daha önce açığa alınan 14 subay için gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan 'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında bu soruşturma nedeniyle geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Şüphelilerden 11'inin pilot olduğu, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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