900 polis şüpheli

FETÖ'nün 2010 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularını çaldığı saptandı. Bu kapsamda savcılık düğmeye basarak şüphelileri belirlemeye başladı. Şüpheli polis Orhan G., soruların dubleks bir evde servis edildiğini anlattı. Soruşturma kapsamında sınava katılan 900 civarında polisin şüpheli olduğu açıklandı.
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