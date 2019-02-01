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900 polis şüpheli
FETÖ'nün 2010 yılı likten komiserliğe geçiş sınav sorularını çaldığı saptandı. Bu kapsamda savcılık düğmeye basarak leri belirlemeye başladı. Şüpheli polis Orhan G., soruların dubleks bir evde servis edildiğini anlattı. Soruşturma kapsamında sınava katılan 900 civarında polisin şüpheli olduğu açıklandı.

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