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  • 31.01.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 19:21

Son dakika: 'nün sorumlusu tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sorumlularından olduğu belirtilen İbrahim E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün Azerbaycan sorumlusu tutuklandı

tarafından 'ye iade edildikten sonra 'ya getirilen İbrahim E., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. 'nün Azerbaycan sorumlularından olduğu belirtilen İbrahim E., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade verdi. Daha sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İbrahim E., tutuklandı.


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