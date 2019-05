güzellikleri dünyayı etkiledi. Ülkemizin dört bir yanı, her mevsim turizmin gözdesiydi. Herkes, Türkiye 'nin deniz, kum ve güneşten daha fazlasına sahip olduğunu keşfetti. Dört mevsimin kraliçesi olarak bilinen Nevşehir 'in ünlü turist ik bölgesi, yılın her ayı turist çekti. Her yıl yüzlerce turist, balon turlarıyla, tarihi yeraltı şehirleriyle ve mükemmel doğasıyla büyüleyen Kapadokya 'ya akın etti. Dünyanın önde gelen seyahat dergisi, peri bacalarıyla ünlü Kapadokya'ya geniş yer verdi.dergi, Kapadokya'yıolarak nitelendirdi. Bölgenin sahip olduğu güzelliklere dikkat çeken dergi, "Kapadokya'nın kış aylarında, özellikle de kar yağışı sırasında ziyaret edilmesi" gerektiğinden bahsedildi.Masal diyarını andıran bölgede bir balon gezisiyle beyaz örtüye tanıklık edin" dedi.