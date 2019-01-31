Türkiye'nin güzellikleri dünyayı etkiledi. Ülkemizin dört bir yanı, her mevsim turizmin gözdesiydi. Herkes, Türkiye'nin deniz, kum ve güneşten daha fazlasına sahip olduğunu keşfetti. Dört mevsimin kraliçesi olarak bilinen Nevşehir'in ünlü turistik bölgesi Kapadokya, yılın her ayı turist çekti. Her yıl yüzlerce turist, balon turlarıyla, tarihi yeraltı şehirleriyle ve mükemmel doğasıyla büyüleyen Kapadokya'ya akın etti. Dünyanın önde gelen seyahat dergisi Conde Nast Traveller, peri bacalarıyla ünlü Kapadokya'ya geniş yer verdi.
İngiliz dergi, Kapadokya'yı Türkiye'nin kalbi olarak nitelendirdi. Bölgenin sahip olduğu güzelliklere dikkat çeken dergi, "Kapadokya'nın kış aylarında, özellikle de kar yağışı sırasında ziyaret edilmesi" gerektiğinden bahsedildi. Conde Nast Traveller, "Kapadokya mükemmel. Masal diyarını andıran bölgede bir balon gezisiyle beyaz örtüye tanıklık edin" dedi. Söz konusu dergi, tarihi yeri, karlı bir havada mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olarak gösterdi.
İngiliz dergi, Kapadokya'yı Türkiye'nin kalbi olarak nitelendirdi. Bölgenin sahip olduğu güzelliklere dikkat çeken dergi, "Kapadokya'nın kış aylarında, özellikle de kar yağışı sırasında ziyaret edilmesi" gerektiğinden bahsedildi. Conde Nast Traveller, "Kapadokya mükemmel. Masal diyarını andıran bölgede bir balon gezisiyle beyaz örtüye tanıklık edin" dedi. Söz konusu dergi, tarihi yeri, karlı bir havada mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olarak gösterdi.
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