Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 pilot hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 48 pilot hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, şüphelilerin mahrem imamı olan 15 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkardı.
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