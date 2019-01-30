AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal, Binali Yıldırım'ın istifa kararı ile ilgili "Binali Bey üzerinden bir bardak su da fırtına koparttılar. Binali bey vakti geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. CHP'nin Binali Bey üzerinden yaptığı bir spekülasyondu bu. Sayın Meclis Başkanımız açıklaması ile bu tartışmalara son noktayı koydu" ifadelerini kullandı. Ünal, "Seçim kampanyasının sloganı "Memleket işi gönül işi" olarak belirlendi." dedi.



Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

11 maddelik manifestomuz yarın açıklanacak. Seçim kampanyamız süresince gerçeklikteki genel merkezimin yanı sıra bir de sanal ortamda oluşturduğumuz genel merkezimiz olacak. Sosyal ağlar üzerinden tüm mahalle teşkilatlarımıza kadar ortak veri akışının sağlandığı bir kampanyamız olacak.

Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan çevreye rahatsızlık vermeyen bir seçim kampanyası olacak.

akadaylar.com'u bu gece saat 12'de açacağız orada seçim müziklerimiz seçim kılavuzumuz olacak.

Kampanyamızın iki fazı olacak. 19 Şubat -31 Mart arasında olacak bu zaman zarfında televizyonları gazeteyi ve açık havayı kullanacağız. Ama sosyal ağlarda da AK Parti teşkilatları mesajlarını verecek.

ANA SLOGAN BELLİ OLDU MU?

Bu kampanyada yine bir ilki gerçekleştirdik. Ön kampanyamız önce millet, önce memleketti. Yarın cumhurbaşkanımız manifestomuzu anlatırken kampanyamızın ikinci fazı olan bölümü de paylaşacak kamuoyu ile…

Yarın 40 bin kişi ağırlayacağız. Tirbünlerde tüm illerimizde ayrılmış yerlerimiz var.

CUMHUR İTTİFAKININ ADAYLARI OLACAK MI?

Yarın sadece AK Parti adayları burada olacak. MHP aday tanıtımında sadece MHP adayları tanıtıldı. AK Parti aday tanıtımında da sadece AK Parti adayları tanıtılacak.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMASI

Binali Bey üzerinden bir bardak su da fırtına koparttılar. Binali Bey vakti geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. CHP'nin Binali Bey üzerinden yaptığı bir spekülasyondu bu. Sayın Meclis Başkanımız açıklaması ile bu tartışmalara son noktayı koydu.