Bilindiği gibi, Beylikdüzü Belediyesi'nde 160 bin TL civarındaki bir ödeme, kayıtlardan usulsüz bir şekilde silinmiş, bunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Yaşar Uçar ile Taner Yaman açığa alınmıştı.

"HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Yaşar Uçar'ın "Gereken yapılsın, aksi halde her şeyi açıklayacağım" dediği iddia edildi. Bunun üzerine şüphelinin intihar etmesi akıllarda soru işaretine yol açtı.

İddiaya göre, Beylikdüzü Erenler Sitesi'nde ikamet eden Yaşar Uçar, Beylikdüzü Belediyesi'nde yaşanan yolsuzlukları dile getiren bir mektup yazdı ve ailesinin bu mektubu görmesiyle birlikte Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü'nü arandı.

Yetkililer yaptıkları araştırmada Uçar'ı yangın merdiveninde asılı olarak buldu. Mektup, İlçe Emniyet yetkililerince incelemeye alındı. Mektupta ne yazdığının ailesi ve emniyet yetkilileri haricinde kimse tarafından bilinmediği iddia edildi.