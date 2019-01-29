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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 13:14

Bakan Akar'dan Yunan mevkidaşına "sürpriz" davet

, 'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'e kutlama mektubu gönderdi. Başarı dileklerini ileten Akar, Yunan mevkidaşını Türkiye'ye davet etti. Güvenlik uzmanları, Kardak'ın yıl dönümü öncesi gerçekleşen bu davetin Ege ve Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması kapsamında önemli olduğunu, ayrıca Türkiye'nin sürekli vurguladığı iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çabalara da örnek teşkil ettiğini belirtti.

Türkiye'den Yunanistan'a sürpriz davet

, 'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'i kutlayarak, Türkiye'ye davet etti.

Edinilen bilgiye göre, Akar, savunma bakanlığına getirilen Apostolakis'e yeni görevinden dolayı tebrik mektubu gönderdi.

Yunan mevkidaşına görevinde başarı dileyen Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve askeri alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değindi.

Bakan Akar, Türkiye'ye davet ettiği Apostolakis'i ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti de kaydetti.

Güvenlik uzmanları, Kardak'ın yıl dönümü öncesi gerçekleşen bu davetin Ege ve Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması kapsamında önemli olduğunu, ayrıca Türkiye'nin sürekli vurguladığı iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çabalara da örnek teşkil ettiğini belirtti.

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