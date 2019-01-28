Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Eski Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ömür Candemir'in hazır olmadığı duruşmada söz alan sanıklar haklarındaki iddiaları reddetti.

Sanıklar ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski Aydın İl Emniyet Müdürü İstihbarat Şube Müdürü Ömür Candemir, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Mehmet Yanar'ın da aralarında olduğu 9 sanığa 5 yıl 7 ay 15 gün ile 10 yıl 2 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verdi. Yargılanan eski polis Numan Öz ise beraat etti.

Metin Dedeoğlu, Mehmet Demir ve Ömür Candemir'in tutuklanmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Candemir hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Aydın'da 2010-2012 yıllarında MHP'li bazı yöneticiler, Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken ve büyükşehir olmadan önce Aydın Belediyesi yöneticilerini yasa dışı yollardan dinlediği gerekçesiyle aralarında dönemin Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ömür Candemir'in de bulunduğu 10 polis hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca 2013 yılında soruşturma başlatılmıştı.