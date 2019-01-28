Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Yurdun büyük kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı bölgelerimizde yoğun kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'nin sitesinde bazı illerimiz için yoğun kar yağışı uyarısı ve çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu. Yeni bir haftaya başladığımız bugün internet üzerinden bireyler "Bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. İşte yurtta hava durumu raporları...
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