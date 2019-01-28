Bolu'da Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, makam aracının yanı başında, ormanlık alanda alkol kullandı. Belediye Başkanı'nın savunmasıysa "Ayaküstü viski içtik" oldu.

ALEM YAPARKEN YAKALANDI

Bolu Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ'ın resmi aracının yanı başında, ormanlık arazide içki içtiği ortaya çıktı.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde; Dağ'ın, 2 arkadaşıyla birlikte belediyeye ait siyah plakalı resmi araçla ormanlık alana gittiği, aracının yanı başında içki içtiği görülüyor.



VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Dağ'ın yanına giden tepkili vatandaş, "Başkanım kolay gelsin. Aklımıza takılan bir şey oldu. Bu araç devletin aracı. Sizin yaptığınız güzel bir şey mi?" diye sordu. Başkan Doğan Dağ da "Bazen de bir kendimizi rahatlatmamız gerekmiyor mu? Böyle bir hakkımız yok mu?" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine vatandaş, "Yok. Sizin öyle bir hakkınız yok. Bugün pazar. Tatil günü. Bu araç senin şahsi aracın değil. Senin şahsi aracınla olabilir. Bu size halk tarafından tahsis edilmiş bir araç. Hafta sonu bu şekilde kullanamazsınız." dedi.