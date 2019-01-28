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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 16:43

Makam aracıyla alem yapan 'li Belediye Başkanı 'dan pişkin savunma

'nin Bolu Kıbrıscık Belediye Başkanı devletin verdiği makam aracıyla alkol kullanırken görüntülendi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Dağ'dan pişkin savunma geldi: Ayaküstü viski içtik.

Pişkin savunma

Bolu'da Kıbrıscık Belediye Başkanı , makam aracının yanı başında, ormanlık alanda alkol kullandı. Belediye Başkanı'nın savunmasıysa "Ayaküstü viski içtik" oldu.

ALEM YAPARKEN YAKALANDI
Bolu Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ'ın resmi aracının yanı başında, ormanlık arazide içki içtiği ortaya çıktı.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde; Dağ'ın, 2 arkadaşıyla birlikte belediyeye ait siyah plakalı resmi araçla ormanlık alana gittiği, aracının yanı başında içki içtiği görülüyor.


VATANDAŞLARDAN TEPKİ
Dağ'ın yanına giden tepkili vatandaş, "Başkanım kolay gelsin. Aklımıza takılan bir şey oldu. Bu araç devletin aracı. Sizin yaptığınız güzel bir şey mi?" diye sordu. Başkan Doğan Dağ da "Bazen de bir kendimizi rahatlatmamız gerekmiyor mu? Böyle bir hakkımız yok mu?" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine vatandaş, "Yok. Sizin öyle bir hakkınız yok. Bugün pazar. Tatil günü. Bu araç senin şahsi aracın değil. Senin şahsi aracınla olabilir. Bu size halk tarafından tahsis edilmiş bir araç. Hafta sonu bu şekilde kullanamazsınız." dedi.

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