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  • Son Güncelleme: 27.01.2019 13:22

... 'ta saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

... 'ın vilayetinde iki ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı, ancak şüpheler terör örgütü 'ın üzerinde yoğunlaşıyor.

Komşuda iki ayrı saldırı! Ölü ve yaralılar var

gelişmesine göre, 'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'e bağlı Şirgat ilçesinde iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, aralarında güvenlik güçleri mensuplarının da olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların ne şekilde gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı, ancak şüpheler terör örgütü 'ın üzerinde yoğunlaşıyor.

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